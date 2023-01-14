لجان المقاومة: دماء الشهيدين حمامرة وخليلية سترسم الطريق لكل السائرين على درب الجهاد والمقاومة

نعت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، اليوم السبت، الشهيدين المجاهدين "عزالدين حمامرة وأمجد خليلية الذين إرتقيا في جريمة إغتيال وإعدام جبانة في بلدة جبع جنوب جنين صباح اليوم السبت 14-1-2023م.

وقالت لجان المقاومة في تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لها: "ستبقى دماء الشهيدين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية وكل شهداء شعبنا الأخيار الأبرار قناديل عزة وثورة ترسم الطريق لكل السائرين على درب الجهاد والمقاومة .

ودعت كل ابناء شعبنا وثوارنا في كل مكان من أرضنا المحتلة إلى إعلاء صوت المقاومة والإنتفاضة والثورة وتوجيه الضربات القوية والنوعية ضد جنود العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه حتى زوالهم عن أرضنا وتطهير مقدساتنا.

وإليكم نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين.

ننعى الشهيدين المجاهدين "عزالدين حمامرة وأمجد خليلية الذين إرتقيا في جريمة إغتيال وإعدام جبانة في بلدة جبع جنوب جنين صباح اليوم السبت 14-1-2023م.

ستبقى دماء الشهيدين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية وكل شهداء شعبنا الأخيار الأبرار قناديل عزة وثورة ترسم الطريق لكل السائرين على درب الجهاد والمقاومة .

ندعو كل ابناء شعبنا وثوارنا في كل مكان من أرضنا المحتلة إلى إعلاء صوت المقاومة والإنتفاضة والثورة وتوجيه الضربات القوية والنوعية ضد جنود العدو الصهيوني وقطعان مستوطنيه حتى زوالهم عن أرضنا وتطهير مقدساتنا .

المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين.

السبت 21 جمادي الآخرة لعام 1444هجرية الموافق 14 كانون ثانوني. ديسمبر 2023م