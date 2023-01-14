تحذيرات من فيضانات كارثية بكاليفورنيا

حذر خبراء الأرصاد الجوية الأمريكية، اليوم السبت، من أن وسط كاليفورنيا معرض لخطر "فيضانات كارثية"، في وقتٍ تضرب عاصفة، هي الثامنة على التوالي أراضي غير قادرة على امتصاص المزيد من الأمطار.

وتشهد كاليفورنيا الأكثر اكتظاظا بالسكان في الولايات المتحدة منذ ثلاثة أسابيع هطول أمطار بلغت معدلات تاريخية.

ومؤخراً أودت سلسلة من العواصف بحياة 19 شخصًا على الأقل وفقًا للسلطات، بسبب فيضانات، وانهيارات أرضية، وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، وتساقط أشجار.

وأثار القلق في كاليفورنيا، تسجيل منخفض جوي جديد في كاليفورنيا، أمس الجمعة، ووفقًا للتوقعات، قد تجد شبه جزيرة مونتيري نفسها معزولة عن العالم، بسبب ارتفاع الأمواج، وقد تغمر المياه مدينة ساليناس البالغ عدد سكانها 160 ألف نسمة.

كما حذرت الأرصاد الجوية الأميركية من أن "وادي ساليناس السفلي بكاملة سيشهد فيضانات كارثية".

وقالت الأرصادر:" أن "مدينة ساليناس بكاملها معرضة لخطر الفيضانات، وستغرق معظم مناطق كاستروفيل، وستفيض كل الطرق القريبة من نهر ساليناس وتصبح غير سالكة".

وتشير التوقعات إلى أن المياه ستغمر أكثر من 36 ألف هكتار من الأراضي الزراعية، وجميع البنية التحتية والطرق والمنازل معرضة لخطر حدوث أضرار جسيمة.