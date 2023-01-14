إعلان الحـــداد في جنين

أعلنت مدينة جنين اليوم السبت 14/1/2023، الإضراب الشامل في كافة مرافق الحياة حداداً على أرواح الشهداء الذين ارتقوا برصاص الاحتلال .

وكان 3 شهداء في جنين ارتقوا برصاص الاحتلال اثنين من كتيبة جنين خلال اشتباك مسلح الليلة الماضية والثالث أعلن عن استشهاده متأثراً بإصابته

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين، إضافة لاستشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين متأثر بإصابته قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 12 شهيداً بينهم 3 أطفال