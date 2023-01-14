سلمي: الدماء الطاهرة ستبعثُ قوةً جديدة في شعبنا ومقاومتنا الأبية وستثمرُ نصراً

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم السبت 14-1-2023، شهداء جبع الأبطال فرسان سرايا القدس الميامين اللذين قاتلا العدو ببسالة وشاركا في العديد من المواجهات وخاضا الاشتباكات مع إخوانهم أبطال سرايا القدس في كتيبة جبع الباسلة، الشهيد المجاهد عز الدين حمامرة، والشهيد المجاهد أمجد خليلية.

وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها طارق سلمي :" إن هذه الدماء الطاهرة ستبعث قوة جديدة في شعبنا ومقاومتنا الأبية، وستشد من عزيمة الشعب الفلسطيني ، وستكون رافعة للجهاد والسرايا القدس التي يمتد عطاؤها وفعلها في كل مدن وقرى ومخيمات فلسطين".

وتابع سلمي قائلاً "إن هذه الدماء المباركة ستثمر نصراً لشعبنا البطل".