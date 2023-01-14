وداع مؤثر لوالدة الشهيد المقاوم عز الدين حمامرة.. "انكسرت من بعدك يا أمي"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:45 ص
14 يناير 2023
وداع للشهيد حمامرة.PNG
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وداع مؤثر لوالدة الشهيد المقاوم عز الدين حمامرة

 

 

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