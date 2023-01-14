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فيديو للسيارة المستهدفة في بلدة جبع في جنين
فيديو للسيارة التي استهدفها الاحتلال في بلدة جبع بجنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 ص
14 يناير 2023
فيديو للسيارة التي استهدفها الاحتلال في بلدة جبع بجنين
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