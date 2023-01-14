فيديو للسيارة المستهدفة في بلدة جبع في جنين

فيديو للسيارة التي استهدفها الاحتلال في بلدة جبع بجنين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:35 ص
14 يناير 2023
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فيديو للسيارة التي استهدفها الاحتلال في بلدة جبع بجنين

 

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