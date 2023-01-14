سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، بعدما سجل الدولار الأمريكي قفزة تاريخية مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء، ووصل إلى مستويات 32 جنيهاً لكل دولار الأمريكي، لكن عاد الدولار الأمريكي إلى الانخفاض في تعاملات اليوم السبت 14 يناير 2023، في البنوك والمصارف المصري، وحتى في السوق السوداء، وسط حالة من عدم الاستقرار التي يشهدها الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية الأجنبية أبرزها الدولار الأمريكي، حيث بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، 30 جنيها، مسجلا انخفاضاً بنحو 3 جنيهات عن الأسبوع الماضي.

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، يتعرض الجنيه المصري إلى نزول تاريخي في قيمته، وهو ما يعرض الاقتصاد المصري لانهيار، ويجعل الأسعار في تضخم مستمر، لأن عماد الدولة في قوة عملتها الوطنية الذي ينعكس بالإيجاب على اقتصادها، وبعد تسجيل انهيارات متتالية للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، بات سعر الدولار في بنوك مصر اليوم السبت 14-1-2023، وجهة معظم المصريين على شاشات التداول، لذا قرر ريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، نشر، سعر الجنيه المصري مقابل الدولار في البنوك.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي، حيث سجل الدولار مقابل الجنيه المصري انخفاضاً ملحوظاً في تعاملات اليوم الأحد الموافق 14 يناير 2023، لـ 29.52 جنيه للشراء، و29.61 جنيها للبيع، مقابل 29.65 جنيها للشراء، و29.74 جنيها للبيع.

سعر #الدولار "الرسمي" ارتفع جنيها كاملا، في أقل من ساعة! يعني على آخر اليوم هيكون وصل 40 جنيه! وغدا سيتجاوز 80 جنيها.. وهكذا..

بس الحمد لله، ياسر جلال خلص #مصر من الإخوان.. pic.twitter.com/j5h7ZQxu1J — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) January 11, 2023

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة، وتعد شركات ومكاتب الصرافة المرخصة في جمهورية مصر العربية وجهة عشرات الآلاف من المصريين من اجل سعر #الدولار "الرسمي" ارتفع جنيها كاملا، في أقل من ساعة! يعني على آخر اليوم هيكون وصل 40 جنيه! وغدا سيتجاوز 80 جنيها.. وهكذا..

بس الحمد لله، ياسر جلال خلص #مصر من الإخوان.. pic.twitter.com/j5h7ZQxu1J — أحمد عبد العزيز (@AAAzizMisr) January 11, 2023 " target="_blank"> صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، حيث أن تلك الشركات قريبة من سعر السوق السوداء، حيث بلغ سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة خلال تعاملات اليوم قريبة من البنوك، عند 29.83 جنيها للشراء، و29.85 جنيها للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه المصري

سعر الريال مقابل الجنيه المصري، الكثير من المصريين يبحثون عن، " target="_blank">تحويل الدولار مقابل الجنيه المصري" target="_blank"> اليوم، حيث إن الآلاف منهم يبحثون عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خاصة الذين ينوون أداء مناسك العمرة والتوجه إلى الأراضي المصرية، والعكس صحيح، لهذا ننشر لكم، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الريال في مصر اليوم نحو 7.85 جنيها للشراء و7.88 جنيها للبيع، مقابل 7.89 جنيها للشراء و7.91 جنيها للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في شركات الصرافة المرخصة نحو 7.82 جنيه للشراء و8.17 جنيها للبيع، سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء.