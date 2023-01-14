القيادي عدنان: الاحتلال المجرم أعدم الشهيدين خليلية وحمامرة بدم بارد

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، المحرر خضر عدنان، صباح اليوم السبت، أن الاحتلال المجرم أعدم الشهيدين خليلية وحمامرة بدم بارد عقب إصابتهما ونجاحهما بالانسحاب من مكان الإصابة.

وقال القيادي عدنان تعقيباً على جريمتي الاحتلال في يعبد واليامون بجنين: "ننعى إلى شعبنا وأهلنا، شهداء اليامون وجبع الفرسان الثلاثة الأبطال: يزن الجعبري وأمجد خليلية وعزالدين حمامرة".

وأضاف: "أن بلدة جبع تعيد للذاكرة الفلسطينية بطولات الشهيدين أمجد الفاخوري وزياد ملايشة وتستعيد مجد الشهداء الكرام".

ودعا القيادي عدنان، جماهير شعبنا للمشاركة في تشييع الشهداء الأبطال في جبع واليامون، وإعلان الغضب ضد الاحتلال المجرم.