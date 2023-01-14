بالفيديو والصور شــهيدان من كتيبة جنين خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب جبع بجنين

استشهد، فجر اليوم السبت 14-1-2023، مقاومان من كتيبة جنين عقب اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوب جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، ان الشابين عز الدين حمامرة وأمجد خليلية ارتقيا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوب جنين.

وزفت سرايا القدس- كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الشهيدين البطلين عبر مكبرات مساجد البلدة.

وقالت سرايا القدس-مجموعات جبع:" بعون الله وقوته تتمكن من استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص بشكل مباشر خلال اقتحامها للبلدة".

ووقت اشتباكات مسلحة بين قوات صهيونية خاصة تسللت إلى بلدة جبع ومقاومين من مجموعات جبع التابعة لكتيبة جنين.

واعلنت وزارة الصحة عن استشهاد الشابين عز الدين باسم حمامرة (24 عاما)، وأمجد عدنان خليلية (23 عاما) برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على بلدة جبع جنوب جنين، إضافة لاستشهاد الشاب يزن سامر الجعبري (19 عاما) من اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته قبل أيام، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 12 شهيداً بينهم 3 أطفال











