بالفيديو اسشهاد الشاب يزن الجعبري من اليامون متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال

اسشهد الشاب يزن الجعبري، فجر اليوم السبت 14-1-2022، من بلدة اليامون بجنين بالضفة المحتلة متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في بلدة كفر دان قبل عشرة أيام.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد الشاب يزن الجعبري من بلدة اليامون غرب جنين متأثراً بإصابته خلال اقتحام الاحتلال بلدة كفرذان بجنين قبل نحو عشرة أيام

وفي الأول من يناير الحالي اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، بلدة كفر دان، وحاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها خمسة مواطنين بالرصاص الحي، اثنان منهم وصفت إصابتهما بالخطيرة.

وأفادت مصادر محلية، بأنه خلال اقتحام البلدة اعتقل جنود الاحتلال الشاب ماهر هاني عابد، شقيق الشهيد عبد الرحمن.

جدير ذكره أن الشابين أحمد وعبد الرحمن عابد استشهدا برصاص قوات الاحتلال في الرابع عشر من شهر أيلول الماضي (2022) بالقرب من حاجز "الجلمة" العسكري، شمال جنين، وتتهمهم قوات الاحتلال بقتل ضابط صهيوني على الحاجز المذكور.