أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 14 يناير 2023، وتستحوذ أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت على اهتمام شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين والمقبلين على الزواج، لذلك نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية من قبل المتابعين والمهتمين، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان: استقرار أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 14 يناير 2023، آملين أن يحوز المقال على إعجابكم وانتظروا منا المزيد من المقالات المشابهة.

أسعار الذهب في سوريا

شهدت أسعار الذهب في سوريا، صباح اليوم السبت 14 يناير 2023، استقراراً ملحوظاً في سعر جرام الذهب خلال التعاملات بأسواق الصاغة السورية.





سعر كافة عيارات الذهب بسوريا

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في سوريا: 152.772 ليرة، ويعادل 60.82 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 22 في سوريا مقابل: 140.042 ليرة، وهو يعادل 55.75 دولار.

كما بلغ سعر الذهب عيار 21 : 133.678 ليرة، ويعادل 53.22 دولار، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 في سوريا: 114.581 ليرة، وهو يعادل 45.61 دولار.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 14 في سوريا: 89.117 ليرة، ويعادل 35.48 دولار، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 في سوريا: 76.386 ليرة، وهو يعادل 30.41 دولار.





سعر الأوقية والجنيه الذهب بسوريا

بلغ سعر أوقية الذهب في سوريا: 4.751.195 ليرة، أي ما يعادل نحو 1.891دولار، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب في سوريا: 1.069.427 ليرة، أي ما يعادل نحو 425.73 دولار.

سعر الكيلو والأونصة الذهب بسوريا

جاء سعر بيع كيلو الذهب في سوريا: 152.771.544ليرة، أي ما يعادل 60.817 دولار، فيما بلغ سعر أونصة الذهب اليوم بالدولار: 4.766.603.42 ليرة، أي ما يعادل نحو 1.897.53 دولار