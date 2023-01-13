الاتحاد الأوروبي يسجل زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين الغير نظاميين

أظهرت بيانات صادرة عن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود و السواحل، "فرونتكس" ارتفاع حالات الدخول بطريقة غير شرعية الى دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2022 بنسبة 64% عما كانت عليه في العام السابق 2021.

و حسب احصائيات الوكالة الأوروبية لحرس الحدود و السواحل، فإن 330 ألف شخصاً دخلوا بطريقة غير شرعية خلال العام الماضي، من بينهم 45% جاءوا من خلال دول البلقان.

و وفقاً للبيانات، فإن عدد المهاجرين السوريين تضاعف ليبلغ 94 ألف شخص.

و قالت فرونتكس في بيانها، إن هذه السنة الثانية التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول بطريقة غير نظامية ، مشيرة ال أن السوريين و الأفغان و التونسيين شكلوا معا 47% من هذه الحالات في 2022.

و سجل عدد الأشخاص الذين دخلوا عن طريق غرب البلقان نحو 145 ألفاً و 600 عبور، أي بزيادة نسبتها 136 مقارنة بعام 2021، فيما عدد حالات عبور وسط البحر الأبيض المتوسط ثاني اهم طرق الهجرة غير الشرعية، 100 الف بزيادة نسبتها 50%.

و وفقاً للإحصائيات، فتمثل النساء 10% من هؤلاء المتسللين و يشكل القاصرون 9%.