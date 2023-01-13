الراصد الجوي: استقرار حالة الجو يتخلله ارتفاع على درجات الحرارة الاسبوع المقبل

توقع الراصد الجوي، ليث العلامي أن يشهد الأسبوع المقبل حالة استقرار على حالة الجو، حيث من المتوقع أن يتخلل حالة الاستقرار ارتفاع على درجات الحرارة لمستويات عشرينية في بعض المناطق.

و وفقاً للراصد الجوي، فربما يكون هذا الاستقرار على حالة الجو هو الهدوء الذي يسبق استعادة الشتاء لهيبته وعنفوانه.

و توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً السبت غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد، فيكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

و يكون الجو الإثنين يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج، و الله تعالى أعلى و أعلم.