صحيفة عبرية: عشرات الآلاف سيشاركون في مظاهرة ضد حكومة نتنياهو غداً السبت

توقعت مصادر صحفية عبرية اليوم الجمعة أن يشارك عشرات الآلاف في مسيرة حاشدة، يشارك فيها أعضاء كنيست من المعارضة "الإسرائيلية" و شخصيات بارزة، احتجاجاً على الإصلاحات القضائية لحكومة بنيامين نتنياهو.

و أوضحت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بأن حركة "الرايات السوداء" التي تنظم التظاهرة وزعت دعوات جاء فيها "إنه من واجب كل إسرائيلي ان ينضم للنضال من أجل أمن و مستقبل إسرائيل، و من أجل المساواة و كرامة الانسان و حقوقه و حريته".

و حملت الدعوة شعارات جاء فيها "لا للديكتاتورية" و "هذا إنذار حقيقي"

و تضم الشخصيات الذين من المتوقع أن يشاركوا في الاحتجاجات التي ستقام في ميدان "حبيمة" وسط "تل أبيب"، رئيس المعسكر الوطني و وزير الحرب السابق، بيني غانتس و وزيرة حزب العمل ميراف ميخائيلي، و منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة.