السيد نصر الله يلتقي وزير خارجية ايران في بيروت و يبحث معه آخر مستجدات المنطقة

التقى السيد حسن نصر الله، الامين العام لحزب الله بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له.
وكان في اللقاء السفير الايراني في بيروت السيد مجتبى أماني، حيث جرى استعراض الاجتماع التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين والمنطقة، كما بحث التهديدات الناجمة عن تشكيل حكومة يمينية متطرفة في "اسرائيل"، و موقف حركات و محور المقاومة في مواجهة المستجدات والأحداث الإقليمية والدولية.
و كان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان وصل أمس الخميس الى بيروت، في زيارة رسيمة بدعوة من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب.