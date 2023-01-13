كوخافي: اعددنا 3 خطط لضرب منشآت إيران النووية

كشف افيف كوخافي، رئيس اركان جيش الاحتلال السابق عن ثلاثة خطط أعدها الجيش العام الماضي لضرب ايران، بهدف تدمير منشآتها النووية الداعمة للمشروع النووي.

و نقلت قناة كان العبرية عن كوخافي قوله إنه لو تم الدخول في معركة عسكرية كبيرة، فإن مواقع عسكرية و أصول إضافية ستدخل الى بنك الأهداف الإسرائيلية.

و يزعم كوخافي أن ايران لديها مواد مخصبة تكفي لإنتاج قنابل نووية.

و أضاف أن "إسرائيل" تعمل عل مسارين هامين أولهما تحديد موقع الصواريخ الإيرانية لكي يتم ضربها في يوم التنفيذ، و الثاني انشاء نظام دفاع جوي لتحييدها.

و وفقاً لكوخافي، فإن هناك فرضيات علمية أن أي هجوم على ايران سيؤدي الى حملة ضدها و و

أخرى في المنطقة الشمالية، ربما يقودها حزب الله.

وأكد كوخافي أنه إن تدخل حزب الله في هذه المعركة، فإن "إسرائيل" مستعدة لإعادة لبنان 50 عاماً إلى الوراء؛ لأنها لن تكتفي باستهداف التنظيم المسلح، وستضرب كل البنية التحتية اللبنانية".