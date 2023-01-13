إعلام عبري: 2 مليون "إسرائيلي" تحت خطر الفقر

تشير تقارير عبرية، في "إسرائيل" إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 2 مليون شخص خلال عام 2021.

وحسب تقرير صادر عن مؤسسة "التأمين الوطني"، ذكر أن 853 ألف طفل و212 ألف مسن ضمن الذين عاشوا تحت خط الفقر خلال ذلك العام.

وأوضح أن الزيادة طرأت على عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر خلال عام مقارنة بعام 2020، حيث بلغ عددهم 1877694 (مليون وثمانمائة وسبعة وسبعون ألفاً وستمائة وأربعة وتسعون).

ووفق التقرير، فإن 21% من الأسر و28% من الأطفال و17.6% من المسنين في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر.

الجدير بالذكر، أن حكومة بنيامين نتنياهو وضعت أول أمس خطة تهدف إلى مواجهة ارتفاع الأسعار في "إسرائيل".