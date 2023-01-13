السيد نصرالله يلتقي وزير الخارجية الإيراني لمناقشة الأوضاع الإقليمية والدولية

إستقبل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزير الخارجية ‏الايرانية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، بحضور السفير الايراني في بيروت ‏مجتبى أماني.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين ‏‏والمنطقة وبالخصوص الاحتمالات والتهديدات الناشئة عن تشكيل حكومة الفاسدين والمتطرفين ‏في ‏كيان العدو الاسرائيلي وموقعية حركات المقاومة وكل محور المقاومة في مواجهة المستجدات والأحداث ‏‏الإقليمية والدولية.

كما استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق، في مقر مجلس النواب في عين التينة، بحضور السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني وعضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان.

وتناول اللقاء الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان عبدالله هيان بحث مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في وقت سابق اليوم في السراي الحكومية، العلاقات بين لبنان وايران وسبل تطويرها، اضافة الى الوضع في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، استعداد طهران "لتزويد لبنان بالفيول، وبناء وتأهيل معامل الطاقة الكهربائية انطلاقاً من توافق مع الحكومة".

وقال أمير عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة أؤكد من بيروت إنّ "الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستبقى دائماً الصديق الوفي للجمهورية اللبنانية في السراء والضراء".

ولفت الوزير الإيراني إلى أنّه تداول مع الوزير اللبناني "سبل تعزيز العلاقة بين البلدين على الصعيد السياسي والاقتصادي والسياحي".

وتابع أنّه قد اتفق مع الوزير اللبناني على "تفعيل العلاقات الثنائية بين بلدينا، وبدأنا نشهد نتائج ملموسة في هذا الإطار"، مؤكداً "استعداد بلاده الالتزام بالأمور الملقاة على عاتقها من خلال اتفاق بتزويد لبنان بالفيول".