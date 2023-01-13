الأسير سامر أبو دياك من سيلة الظهر بجنين يدخل عامه الـ19 في سجون الاحتلال

أفاد نادي الأسير، اليوم الجمعة، أنه دخل الأسير سامر أبو دياك من بلدة سيلة الظهر بجنين، عامه الـ19 في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك منذ اعتقاله في الثالث عشر من كانون الثاني عام 2005.

وكان قد واجه الأسير أبو دياك تحقيقًا قاسيًا عقب اعتقاله، وحكم عليه الاحتلال لاحقًا بالسّجن مدى الحياة.

الأسير ابو دياك هو شقيق، شهيد الحركة الأسيرة سامي ابو دياك، الذي ارتقى في سجون الاحتلال عام 2019، نتيجة لجريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

ويقبع الأسير سامر أبو دياك اليوم في "عيادة سجن الرملة"، وهو أحد الأسرى الذين وهبوا سنوات اعتقالهم لمساعدة رفاقهم الأسرى المرضى في "عيادة سجن الرملة"، وكان أحدهم شقيقه الشهيد سامي ابو دياك.