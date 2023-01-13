بن غفير سيطلب من نتنياهو إشراك "الشاباك" بالتحقيق مع فلسطينيي الداخل المحتل

قال وزير الأمن القومي في كيان الاحتلال الصهيوني، إيتمار بن غفير إنه سيطلب اليوم الجمعة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إشراك جهاز "الشاباك" في التحقيقات مع فلسطينيي الداخل المحتل.

ومن المفترض أن يبدأ تطبيق هذا الأمر خلال الفترة القريبة المقبلة تنفيذا لبنود اتفاق الائتلاف بين عوتسما يهوديت والليكود.

وأضاف الوزير المتطرف بن غفير:" أنه يجب إدخال "الشاباك" للعمل بكثافة، بزعم محاربة الجريمة وقمع فلسطينيي الداخل المحتل؛ لأنه لديه القدرة على جلب المزيد من المعلومات الاستخبارية واستخدام صلاحيات التحقيق الخاصة التي لا تُمنح للشرطة.