مقتل رجل بجريمة إطلاق نار في الرملة بالداخل المحتل

قُتل رجل، في الخمسينيات من العمر، الليلة الماضية، في جريمة إطلاق نار بحي الجواريش في مدينة الرملة، بالداخل المحتل.

وأفادت مصادر طبية، بوفاة علي الجاروشي بعد أن وصل إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهو بحالة حرجة جداً، وفشلت كل المحاولات لإنقاذ حياته.

وبدورها، فتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة، وقالت إنها تبحث عن مطلقي النار، دون أن تبلع عن تفاصيل وخلفية الجريمة.

ويُشار إلى أن هذه جريمة القتل الرابعة التي تُسجل في المجتمع العربي بالداخل المحتل، منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم، إذ قُتل بالإضافة إلى الجاروشي كل من أشرف مشعل في جريمة إطلاق نار بالقرب من دوار "البيغ" في مدينة الناصرة، أمس الخميس، وقتل مهران أبو سيف (39 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت قبيل منتصف ليل الأحد- الإثنين الماضي في مدينة يافا، وقتل شربل عاطف عزام (42 عاما) وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية عبلين في منطقة الجليل، فجر يوم الجمعة الماضي.

الجدير بالذكر أنه يشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل، تصاعداً خطيراً ومستمراً في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي يطالب المواطنون العرب شرطة الاحتلال القيام بمهامها للحد من أعمال العنف والجريمة.