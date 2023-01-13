الجهاد الإسلامي: العربدة الفاشية بالضفة وارتقاء خمسة شهداء تستوجب وحدة الموقف والميدان لردع المحتل

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، صباح اليوم الجمعة 13-1-2023، شهيدها المجاهد البطل: عبد الهادي فخري نزال (18 عاماً)، الذي ارتقى متأثراً برصاص الاحتلال المجرم خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين عصر الخميس.

وقالت الحركة في بيان لها :"إن هذه العربدة الفاشية وارتقاء خمسة شهداء في الساعات الأخيرة في الضفة الباسلة، يستوجب مزيداً من وحدة الموقف والميدان لردع المحتل عن حربه المسعورة ولجم إرهابه المتواصل، ودعم صمود شعبنا وانتفاضة مقاومينا الممتدة.

ووجهت التحية، لأهلنا في القدس ونابلس والخليل وبيت لحم ورام الله، معزيةً أهلنا في جنين، وذوي الشهيدين حبيب كميل وعبد الهادي نزال.

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد عبد الهادي نزال من جنين

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيدها المجاهد البطل: عبد الهادي فخري نزال (18 عاماً)، الذي ارتقى متأثراً برصاص الاحتلال المجرم خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب جنين عصر الخميس.

إن هذه العربدة الفاشية وارتقاء خمسة شهداء في الساعات الأخيرة في الضفة الباسلة، يستوجب مزيداً من وحدة الموقف والميدان لردع المحتل عن حربه المسعورة ولجم إرهابه المتواصل، ودعم صمود شعبنا وانتفاضة مقاومينا الممتدة.

نحيي أهلنا في القدس ونابلس والخليل وبيت لحم ورام الله، ونعزي أهلنا في جنين، وذوي الشهيدين حبيب كميل وعبد الهادي نزال، الذين يسطرون معاني الصمود والثبات، وندعو إلى استمرار زعزعة كيان العدو ومنع استقراره على أرضنا المباركة.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الضفة الغربية