كوخافي: فرصة مواتية لصفقة تبادل أسرى مع "حماس"

كشف رئيس أركان جيش الاحتلال المنتهية ولايته أفيف كوخافي، اليوم الجمعة، أن هناك فرصة مواتية في الوقت الحالي لإمكانية إعادة الأسرى لدى حركة "حماس" بغزة.

وقال كوخافي لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية:" بعض الظروف الحالية يمكن أن تسهل الترويج لمثل هذا العمل وإعادة الإسرائيليين من غزة.

وزعم أن قوات جيش الكيان زادت من ردعها في غزة، منذ عملية "حارس الأسوار" (سيف القدس)، وترد على كل صاروخ أو بالون حارق يطلق من القطاع وهو ما أدى لتوقف التظاهرات على السياج والحد من إطلاق الصواريخ بشكل طبيعي منذ عامين.

وتوقع كوخافي أن يستمر الهدوء على جبهة قطاع غزة لفترة طويلة في ظل ما وصفه بـ"تحقيق الردع" ضد حركة حماس، زاعماً أن "حماس" تعرضت لضربات شديدة في السنوات الأخيرة بدون أن تحقق شيئًا باعتراف من "يحيى السنوار" قائد الحركة بغزة، بحسب كوخافي .

كما ادعى كوخافي انه تم إحباط 400 هجوم في منطقة الضفة الغربية المحتلة، زاعماً أن غالبية الهجمات التي وقعت في الأشهر الأخيرة كانت فردية.