رئيسة المحكمة العليا الصهيونية: "الإصلاح القضائي" "سيسّحق" القضاء في "إسرائيل"

حذرت رئيسة المحكمة العليا الصهيونية، صباح اليوم الجمعة، من خطورة الإصلاحات القضائية التي تنوي حكومة تنياهو تنفيذها.

وقالت رئيسة المحكمة الصهيونية إستر حايوت في المؤتمر السنوي لجمعية "إسرائيل" للقانون العام يوم الخميس:"إن "الإصلاح القضائي" الذي تخطط له الحكومة سوف "يسحق" النظام القضائي في "إسرائيل".

جدير ذكره أن حكومة نتنياهو المتطرفة أقرت مؤخراً العديد من القوانين التي تنظم علاقة الشرطة الصهيونية بجهاز القضاء، ضمن ما عُرف باسم قانون "بن غفير" والذي يضمن عدم مقاضاة ضباط وأفراد الشرطة إلا بموافقة بن غفير نفسه لتمرير الجرائم التي تقوم بها شرطة الاحتلال.