تعرف على مباريات اليوم الجمعة 13 يناير 2023 والقنوات الناقلة، ويتابع بشغف الكثير من محبي وعشاق كرة القدم المباريات المتوقعة خلال اليوم الجمعة 13 يناير 2023، بالإضفة للقنوات الناقلة لهذه المباريات، وقد زادت نسبة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، نتيجة وجود العديد من المسابقات والدوريات مثل الدوري المصري الممتاز وخليجي 25، بالإضافة للعديد من المباريات الأخرى في الدوري الإنجليزي والإيطالي.

ونستعرض في "فلسطين اليوم" في هذا المقال جدول المباريات لليوم الجمعة الموافق 13 يناير 2023، حيث يشهد الجمعة الموافق، العديد من المباريات القوية، في مختلف البطولات والمسابقات.

جدير ذكره أنه تتواصل في الوقت ذاته مباريات بطولة كأس الخليج العربي 25، المقامة في مدينة البصرة العراقية، والتي تشهد إثارة وحماسة كبيرة.

مواعيد مباريات اليوم

أبرز المباريات والقنوات الناقلة

مباريات الدوري الإيطالي

نابولي × يوفنتوس الساعة (10:45 السعودية، 11:45 الإمارات) - أبوظبي الرياضية 1.





مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × ليدز يونايتد الساعة (11:00 السعودية، 12:00 الإمارات) - بي إن سبورتس 1.





مباريات الدوري المغربي

الوداد المغربي × حسنية أغادير الساعة (20.15 السعودية، 21:15 الإمارات) - القناة المغربية الرياضية





مباريات اليوم في كأس الخليج العربي 25

البحرين × الكويت الساعة (18:00 السعودية، 19:00 الإمارات) - دبي الرياضية، أبوظبي الرياضية، الكأس الرياضية، الكويت الرياضية، الرياضية السعودية.

قطر × الإمارات الساعة (18:00 السعودية، 19:00 الإمارات) - الرياضية العراقية، دبي الرياضية، أبوظبي الرياضية، الكأس الرياضية، الرياضية السعودية.