سعر الدولار الان في لبنان اليوم الجمعة 13-1- 2023 بالسوق السوداء لحظة بلحظة

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان الجمعة 13-1- 2023 بالسوق السوداء لحظة بلحظة ، وينفذ الان بعد ساعات الفجر المهتمين من المواطنين في جميع الدولة اللبنانية عمليات بحث واسعة عن أسعار العملات امام الليرة اللبنانية مع التسعيرة الجديدة وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة حو هذا الامر الذي بات مهما لدى الملايين من الأشخاص في وقت تسجيل في العملة الوطنية المحلية انخفاضا ملحوظًا في هذه الأيام حيث خسرت العملة نحو تسعون بالمئة من قمتها الاصلية وعن المعلومات الجديدة يترتب عليكم من الان المتابعة وهي :

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان الجمعة 13-1- 2023

ونشير لكم إلى أن سعر الدولار الان في لبنان قد بلغ عند مستوى 1507.5 ليرة للدولار الواحد ، وهو ما اعلن عنه المصرف اللبناني المركزي بشكل رسمي وعبر بيان له .

سعر الدولار في السوق السوداء بلبنان

كما أننا وضعنا لكم في هذه السطور سعر الدولار في لبنان بالسوق السوداء وهي على النحو الآتي: اذ جاءت عن تسعيرة بين 47600 ليرة -47700 ليرة لكل دولار واحد، مقابل 46300 و46400 ليرة للدولار.

ونذكر أن الدولة اللبنانية تعيش في ظروف اقتصادية صعبة للغاية منذ سنوات عدة في ظل انهيار مؤسسات الدولة بشكل متواصل حيث ارتفعت فيها معدلات البطالة والفقر والفقر المدقع ، كما يزرح تحت خط الفقر الملايين .

ووصل هذا الحد إلى أن يفكر جيل الشباب ومئات العائلات بالهجرة إلى الدول الأوروبية بحثا إلى ملاذًا أمنا في توفير فرص عمل تليق بهم وتدفعهم بالعيش بكرامة .

سعر الذهب في لبنان اليوم

ولقد جاء متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي :

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 377,143 شراء 376,571

عيار 22 بيع 345,714 شراء 345,190

عيار 21 بيع 330,000 شراء 329,500

عيار 18 بيع 282,857 شراء 282,429

عيار 14 بيع 220,000 شراء 219,667

عيار 12 بيع 188,571 شراء 188,286

الاونصة بيع 11,729,143 شراء 11,711,371

الجنيه الذهب بيع 2,640,000 شراء 2,636,000

الكيلو بيع 377,142,857 شراء 376,571,429

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي :

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 153,369 ليرة $61.05

سعر الذهب عيار 22 140,590 ليرة $55.97

اسعار الذهب عيار 21 134,201 ليرة $53.42

اسعار الذهب عيار 18 115,029 ليرة $45.79

سعر الذهب عيار 14 89,466 ليرة $35.62

سعر الذهب عيار 12 76,685 ليرة $30.53

اسعار أوقية الذهب 4,769,784 ليرة $1,899

اسعار جنيه الذهب 1,073,611 ليرة $427.39

اسعار كيلو الذهب 153,369,255 ليرة $61,055