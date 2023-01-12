صورة- استشهاد شاب متأثرًا بإصابته من بلدة قباطية في جنين

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الخميس، استشهاد الشاب عبد الهادي يوسف نزال من بلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، متأثرًا بإصابته البالغة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت المصادر، باستشهاد الشاب عبد الهادي نزال (18 عامًا)، متأثرًا بإصابته الحرجة بالمنطقة العليا التي أصيب بها في مواجهات مع جيش الاحتلال البلدة.

وذكرت أن الشهيد نزال رفع حصيلة الشهداء إلى 9 منذ بداية العام الجاري، بينهم 3 أطفال.

كما وأعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق اليوم، استشهاد الشاب حبيب كميل ، متأثرًا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية.

وأضافت أن الصحة سجلت خمسة إصابات أحدهم بجراح حرجة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة التي دارت فيها اشتباكات عنيفة مع مقاومين، عقب عملية الاقتحام التي نفذها الاحتلال لمحاصرة منزل.

وعبر بيان، أعلنت سرايا القدس-مجموعات قباطية في بيان لها، عن تمكن مجاهديها من "استهداف قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص خلال اقتحام الأخير للبلدة".



صورة الشهيد الشاب عبد الهادي نزال (18 عامًا)