نابلس تشيع جثمان الشهيد أبو جنيد

شيعت جماهير نابلس، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد أحمد أبو جنيد، إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة، شرق نابلس بالضفة المحتلة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس، باتجاه جامعة القدس المفتوحة، حيث كان يدرس الشهيد تخصص الصحافة.

وجاب الموكب شوارع نابلس، ومن ثم إلى مخيم بلاطة، حيث تمت الصلاة عليه في مسجد عباد الرحمن، ومن ثم ووري الجثمان الثرى في مقبرة المخيم.

وكان قد ارتقى الشهيد جنيد مساء أمس بعد إصابته في وقت سابق فجراً بحالة حرجة برصاص جنود الاحتلال أثناء اقتحام مخيم بلاطة ووقوع إشتباكات عنيفة مع مقاومين.