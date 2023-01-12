مصرع شخص بجريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

لقي الشاب أشرف مشعل (30 عاما)، اليوم الخميس، مصرعه في جريمة إطلاق نار بالقرب من دوار "البيغ" في مدينة الناصرة بالداخل المحتل.

بدوره، قال الناطق باسم المستشفى الإنجليزي في الناصرة:" إن الأطباء أقروا وفاة الشاب مشعل، بعد إجراء محاولات عدة وعمليات إنعاش لإنقاذ حياته، لكن دون جدوى.

وتعتبر جريمة القتل بالناصرة، اليوم، هي الثالثة التي تسجل في المجتمع العربي بالداخل المحتل، منذ مطلع العام الحالي ولغاية اليوم.

وكان قد قتل مهران أبو سيف (39 عاما) في جريمة إطلاق نار ارتكبت قبيل منتصف ليل الأحد- الإثنين الماضي في مدينة يافا، وقتل شربل عاطف عزام (42 عاما) وأصيب آخر بجروح وصفت بأنها خطيرة في جريمة إطلاق نار بقرية عبلين في منطقة الجليل، فجر يوم الجمعة الماضي.

جدير ذكره أنه يشهد المجتمع العربي بالداخل المحتل، تصاعداً خطيراً ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة "الأمن" مع منظمات الإجرام.