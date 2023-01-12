طبيب مصري: لا يوجد مضاد حيوي لعلاج الفيروس المخلوي التنفسي

أعلنت وزارة الصحة بمصر اليوم الخميس 12/1/2023 ، ان الفيروس المخلوي التنفسي مرض ليس خطير ولكن نسب انتشاره عالية وفترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام وفترة التعافي تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين ، معتبرةً ان تقوية مناعة الطفل تكون طريق شرب السوائل وتناول الأغذية التى ترفع المناعة وتناول الفاكهة.

وقال رئيس اللجنة العلمية لكورونا الدكتور حسام حسنى ان الاعراض تتمثل فى صعوبة فى التنفس، حمى، رشح، قيء، احتقان بالحلق ، مشيراً الى انه لا يوجد مضاد حيوي لعلاج هذا المرض لأنه فيروسى وليس بكتيريا، ولا يوجد لقاح له حتى الآن، بسبب التغير الدورى فى بروتينات الفيروس.

وبين ان العلاج يكون بالراحة المنزلية، واستخدام مخفضات الحرارة بإرشادات الطبيب، محذرًا من الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية .