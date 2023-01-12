مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم بث مباشر اون تايم سبورت، جماهير كرة القدم تصوب أنظارها صوب استاد العرب لمشاهدة مباراة نادي الأهلي المصري ضد نظيره المصري البورسعيدي ضمن إطار الجولة الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2022-2023، حيث من المقرر أن يطلق حكم المباراة صافرة، مباراة الأهلي والمصري بث مباشر، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس الموافق 12-1-2023، ومن المقرر أن يعلق على المباراة أيمن الكاشف، حيث يحتل الأهلي المصري صدارة الدوري المصري الممتاز برصيد 30 نقطة، وفي المقابل يحتل النادي المصري البورسعيدي المركز الثامن عشر من ترتيب الدوري أي إنه بات في مرحلة الخطر لذا سيقاتل من أجل الخروج من تلك الحفرة، وهو ما يدفعنا لإضافة رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي الآن بث مباشر يوتيوب.

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مشاهدة مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بث مباشر الآن، نجوم نادي الأهلي المصري سيحرصون على استمرار صدارتهم للدوري المصري، لاسيما وأن لقب الدوري الموسم الماضي ذهب إلى غريمهم التقليدي نادي الزمالك، لذلك فإن المدير الفني لنادي الأهلي المصري مارسيل كولر سيكون حريصا جداً على انتقاء أبرز نجومه من اجل خوض اللقاء ضد المصري البورسعيدي الذي يقطن ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة، لكنه سيقاتل بقوة للخروج من مرحلة الهبوط، هذه أسباب تدفع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، لإضافة، مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي اليوم بث مباشر اون تايم سبورت.

📌 مباراة اليوم

🦅 الأهلي 🆚 المصري

🚨 الجولة 13 _ الدوري الممتاز

🕖 الساعة 7:00 pm

🏟️ ستاد برج العرب#يلايااهلي #Alahlytv 📺 pic.twitter.com/M580a0OnZu — Al Ahly TV - قناة الأهلي (@AlAhlyTV) January 12, 2023

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