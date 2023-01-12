علاء مبارك ينتقد إبراهيم عيسى بعد أزمة الشيخ الشعراوي: "تطاول غير مقبول"

عَلقَ علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، على تصريحات للإعلامي إبراهيم عيسى، انتقد فيها إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي.

وقال علاء مبارك في تصريح شارك فيه جزء من تصريحات إبراهيم عيسى، وعلّق: "ما صدقنا خلصنا من قصة الصيدلي والإسراء والمعراج وخالد بن الوليد والوقوف احتراماً لأصحاب ولا أعز! قرر هذه المرة العودة بالتهجم والتطاول والإساءة لعالم دين أجمع عليه العالم الإسلامي فضيلة الشيخ متولي الشعراوي بعد ربع قرن من وفاته!". وأضاف: "تطاول غير مقبول ما الهدف من هذا التشويه ولماذا الآن!".

وتعرض إبراهيم عيسى لانتقادات لاذعة بعد أن علّق على أخبار إخراج مسرحية عن قصة حياة الشيخ الشعراوي على خشبة المسرح القومي، خلال برنامجه "حديث القاهرة" على شاشة "القاهرة والناس"، قائلا: "الشعراوي شيخ متطرف داعشي سلفي ضد الأقباط ويهين المرأة وليس وسطيا كما يرى البعض، وتعامل الشعب المصري على أنه نجم وليس شيخ، وكان شيخ سماعي شفهي وليس فقيها".

وأضاف عيسى:"أنه وضع نفسه في مكانة أعلى من المرأة ويهين المرأة كأنه شخص عجوز ريفي."