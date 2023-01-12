الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد سمير أصلان تؤكد أن استهدافه بدم بارد استمرار لجرائم الاحتلال  

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الخميس 12/1/2023 إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين: سمير عوني أصلان (41 عاماً)، الذي ارتقى برصاص الاحتلال المجرم خلال اقتحام مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأكدت الحركة أن جريمة استهداف الشهيد بدم بارد، هو استهداف لكل أبناء شعبنا الأبرياء واستمرار لسياسة الاحتلال الإرهابية التي تتصاعد على امتداد أرضنا.

واعتبرت أن استمرار الإرهاب الصهيوني بحق شعبنا لن ينال من صمودهم وثباتهم على أرضهم واستعدادهم الدائم للتضحية والعطاء، داعيةً إلى استمرار انتفاضة الضفة في الساحات كلهن بالسبل كلهم لردع الاحتلال عن جرائمه المستمرة.

وتقدمت بخالص التعزية والمواساة من عائلة الشهيد الكرام ومن أهلنا في مخيم قلنديا الصامد، سائلين الله أن يجعل دمه لعنة على القتلة المجرمين، ونعاهد الشهيد على الوفاء لدمه حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات.