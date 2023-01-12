تعليم غزة ينفذ ٣٣٧ مشروعاً في مجال الإنشاءات والأبنية المدرسية خلال ٢٠٢٢

أكدت وزارة التربية والتعليم العالي اليوم الخميس 12/1/2023، في غزة تنفيذ ٣٣٧ مشروعاً في مجال الإنشاءات والأبنية المدرسية.

وأوضحت الوزارة أن هناك ٣٦ مشروعاً في مجال بناء المدارس الجديدة بواقع ٩مشاريع لمدارس انتهت من البناء أو قيد التسليم، و١٠ مدارس قيد التجهيز، و٢ مدرسة قيد المناقصة، كما جرى توفير تمويل لبناء ١٥ مدرسة جديدة.

ولفتت الوزارة إلى أنها نفذت ١١٧ مشروعاً في مجال صيانة وإعمار المدارس توزعت على صيانة وتأهيل ٧٩ مدرسة، واستكمال ترميم ٣٢ مدرسة متضررة من عدوان عام ٢٠٢١، وطرح مناقصات لصيانة ٦ مباني مدرسية.

وفي مجال بناء وصيانة وتأهيل المرافق التعليمية فقد جرى تنفيذ ١٢٧ مشروعاً منها بناء ٥٣ وحدة صحية مدرسية، وإنشاء مركز خدمة الجمهور بمديرية غرب غزة، وصيانة ٧٣ روضة أطفال.

وفيما يتعلق بتزويد المدارس بطاقة بديلة فقد جرى تنفيذ ٥٧ مشروعاً في هذا المجال، منها تركيب طاقة شمسية لـ ٢٢ مدرسة، وصيانة طاقة شمسية في٣٥ مدرسة.

وأكدت الوزارة مواصلة العمل على مشاريع الأبنية المدرسية من أجل إيجاد البيئة التعليمية المناسبة لطلبتنا وأبناء شعبنا.