هيئة الأسرى: استمرار الانتهاكات الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال

تواصل إدارة السجون "الإسرائيلية"، انتهاكاتها الطبية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن إدارة السجون تمعن بانتهاك الأسرى المرضى طبياً، ، فهي تستهدفهم بشكل واضح وصريح وذلك بتجاهل أوضاعهم الصحية والمماطلة في تقديم العلاج اللازم لهم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمراض داخل أجسادهم.

ووثقت هيئة الأسرى، حالة مرضية تقبع داخل السجون "الإسرائيلية"، وهي حالة الأسير عاطف مراد نعسان (18 عاماً) حيث يعاني من أوجاع في وتر القدم اليمنى جراء إصابته برصاصة مطاطية في نفس القدم قبل سنتين.

وبسبب الأوجاع الشديدة في مكان الإصابة نقل الأسير إلى عيادة سجن الرملة وقد أجروا له صورة لقدمة إلا أنهم لم يقدموا له أي علاج وما زال يعاني حتى يومنا هذا من أوجاع شديدة .

والجدير ذكره، أن الأسير جرى اعتقاله من بيته الساعة الرابعة فجراً في منطقة المغير بعد أن داهمته قوة كبيرة، وقاموا بتفتيش البيت والعبث بمحتوياته وقلبها رأساً على عقب.

ودانت الهيئة، استمرار كافة الجرائم التي تمارسها دولة الاحتلال "الإسرائيلي" بحق الأسرى والمعتقلين، معتبرةً أنها تتنافى مع كافة المعاهدات والمواثيق الدولية الحقوقية والإنسانية.