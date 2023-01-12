"الجهاد" تنظم مهرجان تأبينياً لشهداء جنين وتؤكد استمرار المقاومة

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة المحتلة، وذراعها العسكري سرايا القدس - كتيبة جنين، والقوى الوطنية والاسلامية، مهرجاناً لتأبين عدد من الشهداء الأطهار، مساء الأربعاء في مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وشهد مهرجان التأبين حضور مقاومين من كتيبة جنين وفصائل المقاومة وحشد غفير من جماهير شعبنا وعوائل الشهداء والأسرى والقيادات والشخصيات الوطنية والإسلامية، حيث تم رفع صور شهداء الكتيبة والشهداء الذين ارتقوا مؤخراً في الضفة المحتلة.

وشمل الحفل تأبين عدد من الشهداء، وهم القائد محمد السعدي "أحد مؤسسي كتيبة جنين" والقائد الكبير نعيم الزبيدي "رجل الظل"، والشهيد تامر النشرتي "مسؤول وحدة هندسة المتفجرات"، والشهيد طارق الدمج، والشهداء عطا وصدقي زكارنة وفؤاد عابد ومحمد حوشية والشقيقين جواد وظافر الريماوي والشهيد الطفلة جنى زكارنة.

وخلال كلمة لحركة الجهاد الإسلامي، أكد المتحدث أن مخيم جنين سيبقى عصياً على الانكسار، وأنه بوحدة أبنائه وتمسكهم بنهج المقاومة سيبقى شوكة بحلق المحتل الغاصب، معتبراً بأن مهرجان تأبين الشهداء رسالة وفاء وتقدير لتضحياتهم، والعهد بمواصلة الدرب وطريق المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

وفي كلمة كتيبة جنين، عبَّر أحد المقاومين عن فخرهم واعتزازهم بإخوانهم الشهداء الذين سبقوهم إلى الشهادة، وان الله قد أكرمهم بمراتب ودرجات عالية في جنان الخلد، باعثاً برسالة إلى الاحتلال بأننا نقاتل كالبنيان المرصوص، وقد أعددنا لكم ما لن يسركم من مفاجأة عند دخولكم للمخيم الذي تحسبون له ألف حساب.

وكشفت كتيبة جنين عن استخدامها ولأول مرة عبوة ناسفة محلية الصنع أطلق عليها "تامر"، نسبة للشهيـد تامر النشرتي، وتعلن أنها استخدمتها في التصدي لقوات الاحتلال أثناء اقتحامها بلدة كفر دان قبل أيام، كما أعلنت مسؤوليتنا عن إطلاق النار تجاه معسكر سالم ظهراً.

وتضمن المهرجان كلمات لفصائل المقاومة، من أبرزها رسالة للأسير زكريا الزبيدي ألقاها شقيقه يحيى، حيا فيها أرواح الشهداء الذين ضحوا بحياتهم في سبيل حقوق شعبنا بالحرية والكرامة والنصر، وقال: "في ذكرى الشهداء، شعبنا مصمم على مواصلة السير على خطاهم والحفاظ على وحدة وديمومة المقاومة، وأن نبقى ممتشقين للسلاح ومقاومين للاحتلال حتى تحرير ارضنا وشعبنا وأسرانا وجثامين الشهداء في مقابر الأرقام".

واختتم مهرجان تأبين الشهداء في مخيم جنين، بمسيرة عسكري ضم عدداً من المقاومين جابت شوارع المخيم، تم خلالها رفع صور الشهداء والهتاف للمقاومة وأبطال كتيبة جنين والدعوة للرد على جرائم الاحتلال المتواصلة.