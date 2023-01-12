فريق عسكري أردني في القدس المحتلة للتأكد من رفات 15 جندياً

قالت مصادر عسكرية، اليوم الخميس 12/1/2023، إن الجيش الأردني أرسل فريقاً عسكرياً لإجراء فحوصات لتحديد هوية رفات 15 جندياً عثر عليها شمال مدينة القدس المحتلة ومن المتوقع أنها تعود إلى حرب 5 يونيو/ حزيران 1967.

وذكر الجيش الأردني في بيان صحفي، أن القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، تتابع خبر العثور على 15 رفات يُعتقد أنها تعود لجنود أردنيين استشهدوا في بلدة بيت حنينا التحتا شمال مدينة القدس، خلال المعارك التي خاضها الجيش العربي في حرب يونيو/حزيران 1967".

وبين الجيش، أنه تم إرسال فريق عسكري بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الرفات".

واستدرك: "إلا أنه من المبكر الحكم على هويتها لأسباب فنية وطبية تتطلب المزيد من الفحوصات المخبرية"، و"سيتم الإعلان لاحقا عن نتائج أي فحوصات أو جهود تبين هوية تلك الرفات".

وكانت "إسرائيل" سلمت في وقت سابق عمان رفات جنود أردنيين تعود لحرب 1967 بعد العثور عليها في القدس الشرقية المحتلة.

واحتلت "إسرائيل" خلال هذه الحرب، الضفة الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة، وحتى ذلك الحين كانت الضفة الغربية تحت سيطرة الأردن، فيما شاركت في هذه الحرب جيوش دول عربية أخرى بينها مصر وسوريا، وما تزال إسرائيل تحتل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان.