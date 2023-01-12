بالفيديو إصابات خلال محاصرة الاحتلال لعدة منازل في حارة الياسمينة بنابلس وسط اشتباكات مسلحة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:56 ص
12 يناير 2023
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اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الخميس 12/1/2023 ، إصابة 3 مواطنين من البلدة القديمة بنابلس جراء اقتحام مباغت لقوات الاحتلال لبلدة نابلس من عدة محاو وسط اشتباكات عنيفة من المقاومين .

وتحاصر قوات الاحتلال عدة منازل في حارة الياسمينة بالبلدة القديمة بنابلس ، ومحاصرة عدد من المواطنين في أحد الأفران بعد إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع .

وأفاد شهود عيان ان طائرات الاحتلال تواصل التحليق في سماء نابلس حتى اللحظة ، وسط اشتباك متركز في سوق الحدادين والفاطمية وشارع النصر..

وكشف الاعلام العبري عن محاصرة قوات الاحتلال لمبنى يضم عدداً من نشطاء عرين الأسود .

وقال الاعلام العبري ان عدد من نشطاء عرين الأسود كانوا يخططوا للمغادرة خلال وقت قصير لحضور جنازة صديقهم أحمد أبو جنيد الذي استشهد الليلة الماضية في مخيم بلاطة.

 

 

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