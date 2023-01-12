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وداع مؤثر لعائلة الشهيد المقدسي سمير أصلان في مخيم قلنديا فجر اليوم
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:50 ص
12 يناير 2023
وداع مؤثر لعائلة الشهيد المقدسي سمير أصلان في مخيم قلنديا فجر اليوم
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