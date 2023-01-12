محدث بالفيديو والصور استشهاد مواطن بعد إطلاق النار عليه وهو يدافع عن نجله خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا

اُستشهد فجر اليوم الخميس 12/1/2023، شاب بعد إطلاق النار عليه خلال اقتحام الاحتلال لمخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم قلنديا واندلعت اشتباكات عنيفة، حيث استشهد المواطن سمير عوني حربي أصلان (41 عامًا)، جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال .

وبحسب وزارة الصحة، فإن الشهيد أصلان أصيب برصاصة اخترقت صدره واستشهد على إثرها.

وذكر شهود عيان، أن أصلان استهدف من قبل جنود الاحتلال بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله بشكل همجي خلال حملة اعتقالات ودهم واسعة جرت بالمخيم.

ولفت الشهود، إلى أن قوات الاحتلال احتجزت أصلان لوقت وكان ينزف ومنعت الأهالي من إسعافه.

وأعلن عن إضراب شامل في المخيم حدادًا على روح الشهيد.