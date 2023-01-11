الجبهة الشعبية: عمليّة الطعن بالخليل رد طبيعي على جرائم حكومة الاحتلال اليمينيّة المتصاعدة

نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، مساء اليوم الأربعاء، الشهيد سند محمد عثمان سماسرة (18 عامًا)، منفّذ عملية الطعن البطوليّة قرب بلدة السمّوع جنوب مدينة الخليل بالضفة المحتلّة، والتي أصاب فيها أحد المستوطنين.

وأكَّدت الشعبيّة في تصريحٍ لها، أنّ هذه العمليّة البطوليّة تأتي كردٍ طبيعي على جرائم حكومة الاحتلال اليمينيّة المتصاعدة، والتي لن يقابلها شعبنا إلّا بالمزيد من الصمود والمقاومة المستمرة.

وشدّدت الشعبيّة على أنّ الرد على جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا هو بتوجيه المزيد من الضربات الموجعة لهذا العدو وأجهزته الأمنيّة من خلال توسيع دائرة الاشتباك، وامتداد المقاومة في كافة مدن ومخيمات وقرى أراضينا المحتلة، لا سيما وأنّ شعبنا كما أثبت دائمًا قادر على تدفيع الكيان الثمن باهظًا.