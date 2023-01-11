"أمريكية" تندد بقرار المتطرف "بن غفير" منع رفع العلم الفلسطيني

نددت تييفاني كابان عضو مجلس ولاية نيويورك والناشطة السياسية والمجتمعية قرار وزير أمن الاحتلال المتطرف "إيتمار بن غفير" بمنع رفع العلم الفلسطيني في "الأماكن العامة".

وقامت كابان، بمشاركة تغريدة لمعهد تفاهم الشرق الأوسط (IMEU) ينتقد قرار بن غفير، عبر "تويتر"، وأشارت في تغريدة إلى "قرار منع البورتوريكيين من رفع علمهم لزرع الخوف وتعطيل بناء حركة جماهيرية ضدّ الحكم الاستعماري"، مرفقة التغريدة بوسم "فلسطين حرة".

الجدير بالذكر، أن "بن غفير" اوعز لقوات الاحتلال بالعمل على منع رفع العلم الفلسطيني، بعد رفعه خلال الاحتفالات بالافراج عن الأسير كريم يونس في بلدة عارة بالداخل المحتل.