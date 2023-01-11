الاحتلال يحكم على أسير ويمدد توقيف ثمانية أخرين من جنين

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الأربعاء، بأن محكمة الاحتلال حكمت على الأسير نزار محمد حنايشة من بلدة قباطية جنوب جنين بالسجن 13 شهرا مع غرامة مالية 4000 شيقل.

وقال نادي الأسير في بيان صحفي، إن محكمة سالم أصدرت حكمًا على الأسير حنايشة ومددت توقيف ثمانية أسرى من محافظة جنين.

وأضاف النادي، أن محكمة سالم العسكرية مددت توقيف الأسرى أحمد عيد محمود غانم من برقين، وخالد مصباح أبو الهيجاء وأحمد رضا أبو سلامة من فقوعة، ونظام عبد الرحيم عمور من رمانة حتى تاريخ 17/1/2023، والأسير أحمد محمود عباهرة من جنين حتى تاريخ 16/1/2023، والأسير ضياء محمد سلامة من مخيم جنين وعمر محمد توفيق عابد من كفر دان حتى تاريخ 10/2/2023 ومحمد إبراهيم عابد من كفر دان حتى تاريخ 11/2/2023