الجهاد الإسلامي ينعى الشهيد سند سمامرة منفذ عملية الطعن في الظاهرية

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مساء اليوم الأربعاء الشهيد سند سمامرة، الذي استشهد متأثراً بإصابته جراء إطلاق النار عليه من قبل الاحتلال، بعد أن نفذ عملية الطعن البطولية قرب بلدة السموع بالخليل، والتي أسفرت عن إصابات في صفوف قطعان المستوطنين.

و فيما يلي نص بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيد سند سمامرة ومباركة عمليته في الخليل

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

بكل فخر واعتزاز تنعى حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيد البطل: سند محمد سمامرة، من بلدة الظاهرية، منفذ عملية الطعن البطولية قرب بلدة السموع بالخليل، والتي أسفرت عن إصابات في صفوف قطعان المستوطنين.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ نبارك العملية الجريئة قرب منزل المتطرف الفاشي "بن غفير"، لنؤكد أنها جاءت ردا مشروعا على جرائم الاحتلال والتي كان آخرها إعدام الشاب أحمد أبو جنيد في نابلس، وتبعث برسالة الوفاء لشعبنا على استمرار نهج المقاومة حتى زوال الاحتلال.

إنًّ تصاعد جرائم وإرهاب الاحتلال الفاشي بحق أبناء شعبنا، ستواجه بالمزيد من العزم والإصرار على مقاومته واقتلاعه من أرضنا، وستبقى الانتفاضة عنوان المرحلة وسبيل الوصول، وإن دم الشهداء سيضيء الطريق نحو الحرية.

نتقدم بالتعزية والمباركة من عائلة الشهيد الكرام، ومن عموم أهلنا في خليل الرحمن، ونعاهد شهيدنا وكل الشهداء على استمرار نهجهم والوفاء لدمهم الطاهر حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات من دنس الغاصبين.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

الأربعاء 18 جمادى الآخرة 1444هـ، 11 يناير 2023م