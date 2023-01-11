GOAL.. مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر الآن على يلا شوت HD اليوم - مباشر ريال مدريد الآن

مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر الآن على يلا شوت HD في مواجهة على نصف نهائي كأس السوبر الاسباني اليوم الأربعاء 11-1-2023 التي يتحمس الملايين من المشجعين والمتفرجين في انحاء دول العالم وفي المنطقة العربية في الوصول إلى رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا وسيعلق عليها فهد العتيبي كما وستذاع على قناة بي ان سبورت الرياضية المشفرة وقنوات أخرى وسارع فريق فلسطين اليوم في كتابة هذه المقالة التي تضمن لكم كافة التفاصيل بسبب عمليات البحث الكبيرة التي يجريها الأشخاص على الانترنت من أجل الوصول إلى المشاهدة الحقيقية وكل ما عليكم الان هو المتابعة حتى النهاية .

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم

وفي تمام الساعة الحادية بتوقيت الامارات وقطر ستنطلق مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا بث مباشر على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض بالمملكة العربية السعودية وعلى موقع يلا شوت وهو على الرابط هنــــــــــــــــــــا ستشاهدون هذه المباراة النارية التي سيعلق عليها المعلق الرياضي الشهير فهد العتيبي وعن باقي المعلومات التي نتحدث عنها والمهمة فهي التالي .

البث المباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا HD

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة رابط البث المباشر قناة بي ان سبورت مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا حتى يتمكن كافة المتابعين من كافة الفئات العمرية وهم من عشاق الكرة المستديرة الساحرة مع الاهل والاحباب بكل اريحية لمشاهدتها حيث وضعنا لكم أيضا ترددات هذه القناة في السطور التي تلي هذه الفقرة .

الموعد الأربعاء 11 يناير 2023. التوقيت 9.00 القاهرة، 10.00 مكة المكرمة و11.00 أبوظبي. الملعب استاد الملك فهد الدولي. القناة الناقلة SSC1 HD. المعلق فهد العتيبي.

تشكيل فريق ريال مدريد ضد فالنسيا

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تشكيل فريق ريال مدريد ضد فالنسيا في مباراتهم القوية التي ينتظرها عشاق كرة القدم المستديرة وهي :

أولا: في خط الهجوم يضم كل من : رودريجو (ماركو أسينسيو)، كريم بنزيمة ، فينيسيوس جونيور .

ثانيا: أما في خط الوسط فإنه يضم كل من : داني سيبايوس (كامافينجا)، توني كروس ، لوكا مودريتش .

ثالثا: وفي خط الدفاع يضمن كل من : أنطونيو رودريجو (خيسوس فاليجو)، إيدر ميليتاو ، ناتشو ، فيرلاند ميندي .

رابعا: وفي حراسة المرمى ويضمن كل من: ديبو كورتوا.

مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كاس السوبر الاسباني 2023

وعن الإجابة عن تساؤل موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في نصف كاس السوبر الاسباني ، فإنه سوف تنطلق الأربعاء 11-1-2023 على ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية ، حيث ستبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت الرياض .

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وطرابلس والخرطوم والثانية عشرة بتوقيت أبو ظبي ومسقط ، وعن القنوات الناقلة فهي التالي .

بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا HD