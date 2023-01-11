البكري يوقع إتفاقيات خدمات الحج مع كل من المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية

وقع سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأربعاء اتفاقيات خدمات الحج المقدمة لضيوف الرحمن مع كل من السيد محمد المعاجيني نائب رئيس المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية والسيد عبد الله أبو زيد المشرف العام لمكتب الوكلاء الموحد .

وحضر توقيع الاتفاقيات أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الأهلية ورئيسها التنفيذي الأستاذ ياسر السباعي والسيد حسام أبو الرب وكيل وزارة الأوقاف والمستشار محمود النيرب والسيد محمود حمد مدير عام الحج والعمرة والسيد فضل قنيبي نائب مدير عام الحج.

وأوضح البكري أن هذه الاتفاقيات ستعمل على ترتيب وتنسيق إجراءات الحج المتبعة من قبل جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج خاصة ترتيبات الاستقبال في المطارات لحجاج الجو والبر .

كما أشار البكري أنه تم مناقشة تنقلات حجاج دولة فلسطين ما بين المشاعر المقدسة وآلية تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج كالإعاشة .

وأكد البكري أن وزارة الأوقاف ومن خلال الإدارة العامة للحج والعمرة تعمل جاهدة من أجل الموسم الحالي ليكون مميزا من كل النواحي، خاصة بكل مل يتعلق بسكن الحجاج وتنقلهم والخدمات المقدمة لهم أثناء المناسك ، مشيرا أن الوزارة حريصة على الإستفادة من التجارب السابقة والعمل على تفادي السلبيات وتعزيز الإيجابيات بما ينعكس على راحة الحاج الفلسطيني في مختلف المحطات وعلى كافة الأصعدة .

وفي النهاية أشاد البكري بالجهود التي تقدمها كافة المؤسسات العاملة في موسم الحج والتي لوحظت خلال السنوات الأخيرة وكانت نتاج توجيهات القيادة الحكيمة في المملكة العربية السعودية والعمل المتواصل من مختلف المؤسسات والوزارات وعلى راسها وزارة الحج والعمرة والجهات الشريكة معها في تقديم الخدمة وأن وزارة الاوقاف الفلسطينية معنية بالتواصل مع مختلف تلك الجهات بما يحقق الراحة للحاج وينعكس ايجابا على أداءه للمناسك بيسر وسهولة .