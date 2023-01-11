نادي الأسير يستنكر مشروع قانون سحب الجنسية والإقامة من مناضلينا في القدس و الاراضي المحتلة

أدان نادي الأسير الفلسطيني موافقة "الكنيست الصهيوني" في قراءته الأولى على مشروع قانون يسحب الجنسية الإسرائيلية والإقامة من مناضلينا في الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس المحتلة.

و اعتبر نادي الأسير في بيان له اليوم الأربعاء، أن عملية التهجير التي يمارسها الاحتلال مستمرة و تتسع رقعتها، من خلال استحداث قوانين عنصرية ومشروعات قوانين شكلت أبرز أداة يحاول الاحتلال الإسرائيلي اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم.

وأكد أن مشروع هذا القانون لن يكون الأول الذي يمرره الائتلاف الحاكم المتطرف الحالي، بمساندة من بعض الأطراف المعارضة، لاستهداف أبناء شعبنا في مدينة القدس، التي تتصدر منذ عدة سنوات كافة المحافظات على صعيد عدد المعتقلين.