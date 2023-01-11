"حشد" تطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتوقف عن ممارسة الاعتقال السياسي

طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، "حشد" الحكومة الفلسطينية والأجهزة الأمنية والشرطية بالكف عن ممارسة الاعتقال والانتقام السياسي، واصفة تلك الاجراءات بأنها تجاوزاً وخرقا فاضحا للقانون الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الانسان.

وأكدت "حشد" في بيان لها اليوم الأربعاء على حرمة ممارسة الاعتقال السياسي؛ وعلى أهمية الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية والشرطية في الضفة الغربية.

و دعت الهيئة في بيانها النيابة العامة الفلسطينية بالتحقيق في جريمة الاعتداء على المتظاهرين سلميًا في مدينة نابلس؛ ومساءلة المسؤولين عن الاعتداء على المواطنين.

و أكدت حشد على ضرورة تقيد الأجهزة الأمنية بالقانون والامتناع عن استخدام القوة في قمع المواطنين المشاركين في التجمعات السلمية واحترام حقهم في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي المكفول بموجب القانون الأساسي وقانون الاجتماعات العامة ومعايير حقوق الإنسان الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين.