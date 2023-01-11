"عرين الأسود" تعلن استهدافها قوات الاحتلال بصليات من الرصاص في مخيم بلاطة فجر اليوم

أعلنت مجموعات عرين الأُسود في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء11/1/2023م، استهدافها لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي اقتحمت مخيم بلاطة فجر اليوم بصليات من الرصاص.

وقالت العرين في بيانها الذي وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية":" قامت مجموعات عرين الأُسود بالتَّصدي والاشتباك مع قوات الإحتلال الصهيونيّْ بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك عُقب اقتحامها لمخيم بلاطة فَجّرَ هذا اليوم الأربعاء ٢٠٢٣/١/١١".

ونعت العرين في بيانها شهيد الوطن وشهيد مدينة نابلس عاصمة جبل النار، ابن كتيبة بلاطة الشهيد المجاهد أحمد أبو جنيد إبن مخيم بلاطة الصمود، والذي استشهد أثناءَ التَّصَدي لاقتحام قوات الغدر الصهيونيّْ لمخيم بلاطة، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/١١.

واقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الأربعاء، مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية، وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين فلسطينيين، اسفرت عن إصابة الشاب جنيد برصاص الاحتلال بالرأس، نقل على أثرها إلى مستشفى رفيديا في مخيم بلاطة شرق نابلس لتلقي العلاج، ليُعلَن عن استشهاده عصر اليوم من قبل وزارة الصحة الفلسطينية.