الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يقيل رئيسه بسبب زيدان..فما القصة؟!

أعلنت إدارة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إعفاء رئيس الاتحاد نويل لو جريت من منصبه.

وبين الاتحاد في بيان صحفي، أن إقالة لو جريت من منصبه جاء على خلفية تصريحاته ضد الأسطورة زين الدين زيدان.



وأوضح مجلس إدارة الاتحاد الفرنسي في بيانه،أنه قرر تعيين نائبه فيليبي ديالو في منصب الرئيس المؤقت لاتحاد الكرة.

وأثار رئيس اتحاد كرة القدم في فرنسا جدلاً واسعاً خلال رده على شائعات سابقة أشارت إلى اقتراب زيدان من تولي المهام الفنية لمنتخب بلاده، وإمكانية تدريبه البرازيل الآن بعد تجديد عقد ديدييه ديشان مع "الديوك".

وقال نويل لو غريت لقناة "RMC Sport" الفرنسية: "لا أهتم، يمكنه (زيدان) الذهاب إلى أي مكان يريده"، مُضيفاً: "أعلم جيداً أنّه كان دائماً على الرادار، كان لديه الكثير من المؤيدين، كان البعض ينتظر رحيل ديشان، ولكن من يمكنه توجيه اللوم الجاد إلى ديشان؟ لا أحد"، وفقاً لموقع "يورو سبورت".

وتابع بالقول: "زيدان يفعل ما يريد، هذا ليس من شأني، لم ألتقِ به أبدًا، ولم نفكر أبداً في الانفصال عن ديدييه"، موضّحاً: "يمكنه الذهاب حيث يريد، إذا حاول زيدان الاتصال بي؟ بالتأكيد لا، لن ألتقط الهاتف حتّى (للرد عليه)".